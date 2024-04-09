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В Москве устранили сбои в работе базы ГИБДД

В Москве восстановили работу базы ГИБДД после технического сбоя

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В Москве удалось восстановить работу базы ГИБДД после массового технического сбоя. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.

«Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов», — говорится в публикации.

Отмечается, что регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений возобновлена в полном объеме.

9 апреля в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. В отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто. Затем выяснилось, что сбои в базе ГИБДД фиксируют по всей России, в том числе в Красноярске. Отмечалось, что неполадки зафиксировали сразу после обновления базы ФИС ГИБДД-м.

Ранее в подмосковной ГИБДД пообещали продлить время работы после технического сбоя.

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