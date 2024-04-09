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В России могут вернуть штрафы за среднюю скорость

ГД отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Госдуме отклонили законопроект, который подразумевал отмену штрафов за превышение средней скорости. Это указывается в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

«В ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов. В случае если средняя скорость превышает установленную скорость движения, налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ. Считаем, что применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в ПДД нет такого понятия, как «средняя скорость»», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект приняли в первом чтении в 2019 году. Впоследствии глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов отмечал, что водителей перестали штрафовать за нарушение средней скорости.

До этого правительство РФ не поддержало законопроект о введении скидки в размере 50% для водителей, которые не нарушают ПДД. Документ также есть в базе системы обеспечения законодательной деятельности. С инициативой ввести скидку выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Депутаты предложили мотивировать водителей добросовестно управлять транспортным средством. Если в течение налогового периода россиянин не нарушал бы ПДД, то транспортный налог для него сократился бы в два раза. Однако в документе, который размещен в базе, также указывается, что правительство РФ не поддержало эту инициативу.

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