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Уролог объяснил, почему за рулем нельзя терпеть, когда хочется помочиться

Уролог Лычагин: водителям с частым мочеиспусканием нельзя терпеть позывы в туалет

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Shutterstock/FOTODOM

В России среди водителей распространена проблема учащенного мочеиспускания, что также нередко оказывается симптомом простатита. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин.

«Следует различать недержание и частое мочеиспускание. В первом случае речь идет о неконтролируемых позывах в туалет, что может указывать на тяжелые проблемы с мочевым пузырем и сфинктером. Среди водителей более распространена вторая проблема. Учащенное мочеиспускание происходит из-за нарушений в малом тазу, появление которых провоцирует долгое сидение на одном месте во время поездки на автомобиле. Это застойное явление», — пояснил уролог.

Врач добавил, что из-за нарушения кровоснабжения у водителя появляются проблемы в работе предстательной железы, за счет чего и усиливаются позывы к мочеиспусканию. Также это классический признак простатита, отметил Лычагин.

«Таким пациентам терпеть позывы нежелательно, поэтому сходить в туалет нужно по первому зову. При наличии подобной проблемы следует обязательно обратиться к врачу, который поможет решить этот вопрос», — подытожил специалист.

Ранее врач предупредил об опасности корвалола для водителей.

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