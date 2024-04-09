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Назван ресурс двигателей китайских автомобилей в такси

Ресурс двигателей китайских автомобилей в такси составляет 200 тыс. км.

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Мария Девахина/РИА Новости

Таксисты стали массово жаловаться на проблемы с двигателями у иномарок из Китая. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

«Почти все китайские авто выпускаются с двигателями малого объема. А чем больше объем, тем больше ресурс. Больше масла, эффективнее работает газораспределительная система, кривошипно-шатунный механизм, стенки толще и так далее. На маленьких моторах стенки тоньше, турбины хуже — поэтому и изнашиваются они быстрее. Соответственно, ресурс у них — ну 120, ну 150 тысяч километров. Один из ста автомобилей, может быть, способен дотянуть до 200, но не больше того», — сказал Попков.

Кроме того, по словам эксперта, поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%.

Одна из причин роста цен на такси — увеличение стоимости иномарок, которые составляют основу российского авторынка, пояснил эксперт. Китайские бренды уже повысили цены на порядка 11%.

По итогам прошлого года траты россиян на такси выросли более чем на четверть. В 2023-м жители РФ совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что после «Крокуса» мигрантам по всей России запретят работать в такси.

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