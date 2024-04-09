Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД установило личность подозреваемого в нападении на правоохранителей в Щелкове

МВД РФ установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Щелкове

close
100%
МВД РФ по Московской области

Министерство внутренних дел России установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — указывается в публикации.

Согласно информации Волк, правоохранители принимают меры к обнаружению его местонахождения и задержанию. Всех, кто располагает подобной информацией, просят обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.

По данным ведомства, преступник может быть вооружен, поэтому при встрече с ним следует быть осторожными, не вступать в разговор и не предпринимать самостоятельных попыток задержания злоумышленника.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — отмечается в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, один из них получил несовместимые с жизнью ранения, другой попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Telegram-каналы сообщают, что полицейские караулили закладчика, но, когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. Преступник был один, он скрылся на мотоцикле.

Ранее в МВД опровергли, что напавший на полицейских наркосбытчик пойман.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами