МВД установило личность подозреваемого в нападении на правоохранителей в Щелкове

Министерство внутренних дел России установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — указывается в публикации.

Согласно информации Волк, правоохранители принимают меры к обнаружению его местонахождения и задержанию. Всех, кто располагает подобной информацией, просят обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.

По данным ведомства, преступник может быть вооружен, поэтому при встрече с ним следует быть осторожными, не вступать в разговор и не предпринимать самостоятельных попыток задержания злоумышленника.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — отмечается в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, один из них получил несовместимые с жизнью ранения, другой попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Telegram-каналы сообщают, что полицейские караулили закладчика, но, когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. Преступник был один, он скрылся на мотоцикле.

Ранее в МВД опровергли, что напавший на полицейских наркосбытчик пойман.