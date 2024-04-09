В Уфе драка мужчин на дороге закончилась стрельбой

В Уфе мужчины подрались из-за ревности, один из них устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Инцидент произошел 7 апреля.

«Проезжая по ул. Заки Валиди мужчина увидел свою бывшую возлюбленную в автомобиле с молодым человеком. Поравнявшись с автомобилем бывшей возлюбленной и опустив окно, начал оскорблять ее. Между мужчинами возникла ссора. Новый знакомый бывшей подруги достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента», — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у пострадавшего легкие травмы. Пистолет направлен на экспертизу. Полиция поводит проверку.

До этого стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Судя по опубликованным в сети кадрам, в ДТП попали четыре машины, в том числе такси. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, которые оказались заблокированы в авто. Изначально две полосы в районе съезда на Можайское шоссе перекрыли. К настоящему моменту проезжую часть уже освободили.

Ранее в Братске полицейские наказали участников странного автопробега.