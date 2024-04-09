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Назван способ сократить число ДТП с электросамокатами

В РФ для сокращения числа ДТП с электросамокатами предложили использовать трекеры

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Shutterstock

В России предложили использовать трекеры скоростного режима для шеринговых электросамокатов с целью снижения числа ДТП. С такой инициативой выступил руководитель департамента расследований компании T.Hunter, эксперт рынка Национальной технологической инициативы SafeNet Игорь Бедеров, пишет ТАСС.

«[Нужен контроль] в части нарушения скоростного режима и правил проезда. Для этого потребуется оснастить самокаты активными трекерами, которые, хоть и будут сажать аккумулятор, позволят более точно контролировать перемещения. Датчик столкновения позволит своевременно выявить факт ДТП. Если речь про индивидуальную технику подростка, то нужна система обязательного родительского контроля за перемещением самоката», — заявил он.

Также Бедеров предложил оснащать электросамокаты системами, которые бы позволили ограничить для детей доступ к технике. По его словам, не менее важно создать условия для использования такого транспорта в городе, в том числе выделить зоны для проезда и создать тренировочные площадки.

До этого Мосгордума попросила федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отмечается, что правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов. В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции. Ужесточения для водителей СИМ ранее анонсировали и в правительстве РФ, но Мосгордума настаивает, что работу нужно ускорить. Ранее депутаты хотели, чтобы правила изменились к началу сезона кикшеринга — до 1 апреля.

Ранее в РФ предложили оснастить электросамокаты чипами для контроля движения.

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