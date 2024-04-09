Opel возродил модель Frontera

Немецкая компания Opel показала новую модель Frontera. Внедорожники под таким названием выпускались с 1991 по 2004 год. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль построен на платформе Stellantis Smart Car, которая также лежит в основе модели Citroen e-C3. Длина Opel Frontera составляет 4320 мм, колесная база — 2670 мм. В салоне могут разместиться пять человек, однако ожидается появление трехрядной версии.

Объем багажника составляет 460 л. Если сложить заднее сиденье, он увеличится до 1600 л. Рейлинги на крыше выдерживают груз массой 200 кг. В салоне установлены сиденья с функцией Intelli-Seat — это прорезь, которая снижающая давление на копчик.

Автомобиль будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электромотором.

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