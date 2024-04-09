УАЗ поднял цены на свои автомобили в апреле

В апреле Ульяновский автозавод поднял стоимость некоторых своих коммерческих автомобилей. Об этом сообщают эксперты сайта «Цена Авто».

К примеру, УАЗ «Профи» в версии «Однорядная длинная база 4х2 Европлатформа» подорожал на 65 тыс. руб. (+3,6%). Ценник на фургон УАЗ «Профи», который предназначается для перевозки хлеба, стал выше на 5 тыс. рублей (+0,3%). Кроме того, микроавтобус «Буханка» (УАЗ-2206) на восемь пассажирских мест подорожал на 15 тыс. руб. (+1%).

В то же время одна модель УАЗа подешевела. Речь идет о «Профи» в версии «Однорядная кабина 4х4 Base», стоимость которой упала на 55 тыс. рублей (-3,1%). Эксперты отметили, что указанные цены не учитывают акции и спецпредложения.

До этого СМИ сообщали, что к 2025 году УАЗ добавит в гамму внедорожников «Патриот» новую модификацию. Производитель планирует оснастить модель двухлитровым дизельным двигателем от компании «Соллерс» и шестиступенчатой МКПП. Аналогичный силовой агрегат получил коммерческий автомобиль Sollers Argo. Также у «Патриота» будет модернизирован экстерьер и салон. Помимо этого, на 2025 год запланирован выход «Патриота» на «автомате».

Также Ульяновский автозавод с апреля возобновил прием заказов на свои автомобили в версии «Экспедиция» с заводским внедорожным тюнингом.

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