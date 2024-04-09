Выяснилось, сколько придется доплатить за коробку-автомат в Lada Granta

За автоматическую трансмиссию в Lada Granta придется доплатить 100 тыс. руб. Таким прогнозом поделился главный редактор журнала «За рулем».

«Скорее всего, через неделю-полторы мы узнаем точную дату продаж и цены. Пока можно только гадать, я думаю, что «АвтоВАЗ» в ситуации ограниченности этой партии вполне может приплюсовать за коробку-автомат 100 тыс. рублей при том же оснащении», — заявил он.

Кадаков напомнил, что прежде версия Lada Granta с автоматической коробкой Jatco и 126-м двигателем была популярной и надежной. По оценке автоэксперта, ресурс агрегата составит 300 тыс. км. При этом он предупредил, что производство модификации остановится, когда компания использует все запасы коробок-автомат Jatco.

До этого сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возродил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией. Отмечается, что в партии с «автоматом» будет насчитываться порядка 5 тыс. машин. Она будет выпускаться в течение года. Также в «АвтоВАЗе» рассказали, что часть Lada Granta с автоматической коробкой «пойдет социальным службам», а остальные отправят в розничную продажу. Прежде в машинах семейства использовалась только 5-ступенчатая «механика».

Ранее были названы автомобили, которые лучше не покупать с механической коробкой передач.