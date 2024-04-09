Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле подогрев сиденья в трамвае расплавил девочке куртку

В ярославском трамвае подогрев сиденья расплавил девочке куртку

close
100%
Жесть Ярославль/VK

Жительница Ярославля пожаловалась, что ее дочь испортила новую куртку в трамвае №5. Об этом сообщает Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн».

По словам женщины, инцидент произошел 7 апреля. Девочка рассказала маме, что подогрев сидений в электротранспорте работает слишком сильно, из-за этого заднюю часть ее куртки расплавило.

Отмечается, что директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог отреагировал на сообщение и пообещал, что в ситуации разберутся. А позже вернулся с ответом, что стоимость испорченной вещи компенсировали.

До этого стало известно, что в Тюмени пассажир такси избил водительницу и попал на видео.

Мужчина первый написал заявление в полицию на таксистку. По его словам, женщина напала на него и ударила. Водительница также обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой насилия и даже потеряла сознание.

Ранее в Арзамасе таксист надругался над 19-летней девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами