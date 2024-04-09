В Ярославле подогрев сиденья в трамвае расплавил девочке куртку

Жительница Ярославля пожаловалась, что ее дочь испортила новую куртку в трамвае №5. Об этом сообщает Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн».

По словам женщины, инцидент произошел 7 апреля. Девочка рассказала маме, что подогрев сидений в электротранспорте работает слишком сильно, из-за этого заднюю часть ее куртки расплавило.

Отмечается, что директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог отреагировал на сообщение и пообещал, что в ситуации разберутся. А позже вернулся с ответом, что стоимость испорченной вещи компенсировали.

До этого стало известно, что в Тюмени пассажир такси избил водительницу и попал на видео.

Мужчина первый написал заявление в полицию на таксистку. По его словам, женщина напала на него и ударила. Водительница также обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой насилия и даже потеряла сознание.

Ранее в Арзамасе таксист надругался над 19-летней девушкой.