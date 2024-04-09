В Тюмени пьяный пассажир в целях самообороны избил таксистку до потери сознания

В Тюмени пассажир такси избил водительницу и попал на видео. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Тюмень №1».

«В Тюмени пассажир избил таксистку во время поездки. Как рассказывает девушка, она попросила мужчину выйти, так как он хамил и был пьян», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина первый написал заявление в полицию на таксистку. По его словам, женщина напала на него и ударила. Водительница также обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой насилия и даже потеряла сознание.

На кадрах, которые были сняты из салона машины, видно, что пассажир наносит таксистке несколько ударов по голове. На видео нет момента, где женщина бьет мужчину. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

До этого в Екатеринбурге таксист плюнул в лицо пассажирке, которая была недовольна долгой поездкой. Отмечается, что девушка заказала тариф «с попутчиком». Когда водитель забрал другого пассажира, поехал забирать третьего попутчика без предупреждения. Девушка возмутилась, завязался конфликт. По словам водителя такси, во время выполнения заказа агрегатор прислал заказ на еще одного пассажира, отменить который он не мог.

Ранее в Арзамасе таксист надругался над 19-летней девушкой.