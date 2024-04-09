Названы автомобили, которые лучше не покупать с механической коробкой передач

Покупатели подержанных автомобилей чаще всего рассматривают машины с механической коробкой передач (МКП), однако не все из них надежные. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Однозначно стоит с большой осторожностью относиться к переднеприводному семейству ВАЗ (ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114, Lada Priorа) с пробегом на механике. Дело в том, что работоспособность коробки зависит от двух факторов — правильного алгоритма переключения и качества элементов коробки. Как правило, все это у б/ушных ВАЗов страдает», — сказал Васильев.

По его словам у автомобилей с такими коробками быстрые переключения приводят к износу синхронизаторов, сбиваются зубцы на муфтах и шестернях — в результате чего переключения начинают сопровождаться скрежещущими звуками, а передачи могут самопроизвольно выскакивать.

До этого Егор Васильев заявил, что автомобили Infiniti не пользуются популярностью на российском вторичном рынке из-за неактуального дизайна. По словам эксперта, потенциальных покупателей может оттолкнуть и мощные и литражные моторы Infiniti. С ними машины попадают на повышенную ставку налогообложения. Кроме того, с коррозионной стойкостью кузова у бренда не все хорошо. Также они отстают в вопросе информационно-развлекательных возможностей.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул на Lada Granta автоматическую коробку передач.