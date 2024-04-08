В Подмосковье водитель посадил свой Porsche на цепь, чтобы его не эвакуировали

В Подмосковье водитель Porsche припарковал автомобиль, после чего снял с машины номера и прикрепил ее к столбу с помощью цепи. Об этом сообщается в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

«Вот так паркуют автомобили в Велтон Парке, владелец поставил автомобиль у запрещающего знака, переехал сферы, снял номера и прицепил машину цепью к столбу», — говорят очевидцы.

В комментариях пользователи предполагают, что водитель мог приковать автомобиль к столбу, чтобы задержать эвакуаторщиков, если те решат отправить автомобиль на штрафстоянку.

До этого в Москве водитель не заплатил почти 1 млн рублей штрафов за парковку и лишился авто. Отмечается, что по решению судебных приставов эвакуаторы отправили машину на спецстоянку. Владельцу автомобиля придется полностью погасить задолженность для его возвращения. Также в Дептрансе напомнили, что рейды по выявлению автомобилей должников в Москве проводятся регулярно.

Ранее в Саратове мужчина устроил стрельбу на штрафстоянке из-за отказа принять его на работу.