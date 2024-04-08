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Стало известно, как правильно подготовиться к мотосезону

Россиянам напомнили, что перед мотосезоном надо тщательно проверить экипировку

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Россиянам напомнили, что перед открытием мотосезона следует тщательно проверить как технику, так и экипировку. Об этом сообщают эксперты портала 110km.

До открытия мотосезона водителям посоветовали проверить техническое состояние транспорта, в том числе протереть мотоциклы и посмотреть состояние их лакокрасочного покрытия на предмет царапин и следов коррозии. Также следует обратить внимание на натяжение приводной цепи, которую может понадобиться очистить и смазать. Помимо этого, тормозные механизмы посоветовали смазать специальным составом.

Также эксперты рекомендовали проверить уровень моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. По их словам, если за зиму их уровень снизился, то это может указывать на наличие течи. Говоря о шинах, специалисты рассказали, что если глубина протектора менее 1,6 мм, то их лучше заменить.

Водителям мотоциклов посоветовали не пренебрегать и проверкой состояния экипировки. В частности, нужно оценить общее состояние шлема, визора и специальной противотуманной накладки. При наличии царапин и прочих повреждений, экипировку лучше сменить, говорят эксперты.

До этого депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев раскритиковал водителей мотоциклов за опасные маневры на дорогах. По словам политика, их появление на дорогах обычно не просто неожиданное, но и несет местами провокационный характер.

В феврале в Красногорске экс-кандидат в депутаты сломал ногу мотоциклисту, катавшемуся по двору. Отмечается, что Антон Кальницкий катался на мотоцикле около своего дома по Тихому переулку в деревне Аристово. Он услышал грубую брань в свой адрес, а когда остановился, к нему подбежал гулявший с ребенком бизнесмен Данил Стрельцов и начал бить мотоциклиста.

Ранее мотоциклист сорвался с обрыва и записал падение на видео.

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