В Москве водитель не заплатил почти 1 млн рублей штрафов за парковку и лишился авто

В Москве арестовали автомобиль Kia Stinger, владелец которого не погасил задолженность за неоплату парковки на сумму 805 тыс. руб. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«8 апреля приставы арестовали два авто: владелец Kia Stinger накопил штрафов за неоплату парковки на сумму 805 тыс. руб., а водитель Hyundai i40 — на 65 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Отмечается, что по решению судебных приставов эвакуаторы отправили машины на спецстоянку. Владельцам этих автомобилей придется полностью погасить задолженность для их возвращения.

Также в Дептрансе напомнили, что рейды по выявлению автомобилей должников в Москве проводятся регулярно.

До этого Мосгордума попросила федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отмечается, что правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов. В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции. Ужесточения для водителей СИМ ранее анонсировали и в правительстве РФ, но Мосгордума настаивает, что работу нужно ускорить. Ранее депутаты хотели, чтобы правила изменились к началу сезона кикшеринга — до 1 апреля.

Ранее водителя автобуса, не пропускавшего скорую в Москве, наказали.