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В России снова отложили выпуск клона Chery Tiggo 7 Pro

«Автопоток»: бывший завод Nissan не возобновит производство Xcite 9 апреля

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РИА Новости

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) не возобновит производство автомобилей Xcite (переименованный Chery Tiggo 7 Pro) с 9 апреля. Telegram-канал «Автопоток» сообщал, что именно в этот день должен стартовать выпуск машин, однако позднее сам опроверг эту информацию.

«В течение текущей недели возобновления производства автомобилей на предприятии точно не будет. Возможно, сборку машин не возобновят и в следующие две недели», — говорится в публикации.

Однако, по данным канала, на завод поставили порядка 4 тыс. новых машинокомплектов для сборки кроссовера Xcite X-Cross 7. Он был представлен в марте 2024 года. Мощность двигателя автомобиля составляет 147 л.с., длина — 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм. «Автопоток» предположил, что представленные машины были собраны до простоя автозавода в феврале.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» опубликовал информацию о том, что вазовский псевдоотечественный проект Xcite (бывший завод Nissan) приостановил подготовку к началу продаж ребрендированных кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Старт продаж должен был состояться в мае 2024 года. Дилерам пришло письмо, в котором их попросили остановить монтаж вывесок и флагов на дилерских центрах.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул на Lada Granta автоматическую коробку передач.

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