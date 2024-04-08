В России представили новый внедорожник BAIC за 4,5 млн рублей

Китайская компания BAIC начала продажи в России внедорожника BJ40 в спецверсии Champion, посвященной победе в международном ралли «Такла-Макан». Об этом сообщает пресс-служба марки. Цена машины — 4,5 млн рублей.

Внешне модификация Champion отличается матовой окраской кузова, дополнительными декоративными элементами, красными тормозными суппортами и пружинами, а также черными колесными дисками.

В оснащение входят электрорегулировка пассажирского сиденья и камера переднего обзора. Багажник оборудован специальным ящиком для инструментов и 220-вольтовой розеткой. Что касается техники, то появились жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов.

BAIC BJ40 продается в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с., который агрегатирован с восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF. Внедорожник снабжен полным приводом с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей.

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