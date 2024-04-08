Назван средний возраст автомобилей в России

В России на начало 2024 года насчитывалось 32,06 млн легковых машин, чей возраст превышает 10 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что на долю машин, произведенных ранее 2014 года (больше 10 лет назад), приходится 69,2%. Соответственно оставшиеся 30,8% – это автомобили, которые имеют год выпуска начиная с 2014-го или позже (до 10 лет включительно).

До этого стало известно, что в марте 2024 года больше всего в нашу страну было импортировано кроссоверов Geely Monjaro.

Так, в первый месяц весны в Россию было завезено 6,4 тыс. кроссоверов Geely Monjaro. На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 PRO Max — 5,2 тыс. машин. Третье место у Сhery Tiggo 4 PRO — 5 тыс. автомобилей.

Следом идет OMODA C5 с результатом 2,9 тыс. машин, а замыкает пятерку лидеров Haval Jolion, которых привезли 2,7 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что производство последней модели также организовано на заводе Haval в Тульской области.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» назвал ресурс вариатора Lada Vesta.