Выяснились подробности о новом китайском кроссовере российской сборки

Китайский кроссовер Forthing T5 выйдет на рынок России в первой половине 2024 года. Об этом сообщает компания-дистрибьютор бренда Ixen Motors Rus.

В России Forthing T5 будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 144 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Длина автомобиля составляет 4545 мм при колесной базе 2720 мм.

В комплектацию автомобиля войдут передние и боковые подушки безопасности, сиденья из экокожи, атмосферная подсветка, передние кресла с обогревом и электрорегулировками, панорамная крыша и люк с электроприводом.

Кроме того, автомобиль получил круиз-контроль, задние датчики парковки и камеру заднего вида, встроенный видеорегистратор и шесть динамиков.

До этого стало известно, что «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) возобновит сборку автомобилей Xcite (переименованный Chery Tiggo 7 Pro) с 9 апреля.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 был представлен в марте 2024 года. Мощность двигателя автомобиля составляет 147 л.с., длина — 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с автоматической коробкой передач.