Стало известно, когда в России возобновят выпуск клона Chery Tiggo 7 Pro

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) возобновит сборку автомобилей Xcite (переименованный Chery Tiggo 7 Pro) с 9 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Простой предприятия длился с февраля. Т.е Xcite, которые журналистам показали в середине марта, были собраны до февраля (всего к настоящему моменту их изготовили 3,7 тыс. единиц), — говорится в сообщении.

Отмечается, что выход из простоя связан с доставкой новых партий машинокомплектов.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» опубликовал информацию о том, что вазовский псевдоотечественный проект Xcite (бывший завод Nissan) приостановил подготовку к началу продаж ребрендированных кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Старт продаж должен был состояться в мае 2024 года. Дилерам пришло письмо, в котором их попросили остановить монтаж вывесок и флагов на дилерских центрах.

По данным Telegram-канала No Limits, китайская компания Chery могла поставить на паузу сотрудничество с «АвтоВАЗом» из-за разгона темы с утильсбором.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 был представлен в марте 2024 года. Мощность двигателя автомобиля составляет 147 л.с., длина — 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм.

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