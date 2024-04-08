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В Екатеринбурге мужчина в военной форме сломал шлагбаум голыми руками из-за 200 рублей

В Екатеринбурге мужчина в военной форме сломал шлагбаум из-за 200 рублей

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина в военной форме голыми руками сломал шлагбаум у бизнес-центра «Высоцкий», чтобы не платить за парковку 200 рублей. Об этом сообщает портал E1.ru.

«Больше всего удивляет, что портить чужое имущество решил человек в форме военного, это какое-то нападение Челябинска на Екатеринбург, получается. Теперь даже не знаем, куда заявление подавать: в полицию или в военную прокуратуру», — признались в администрации «Высоцкого».

На кадрах, которые опубликовал портал, видно, как белая «легковушка» с челябинскими номерами приближается к шлагбауму. За рулем автомобиля сидит девушка. Затем из машины выходит пассажир в военной форме и ломает шлагбаум, таким образом освобождая своей спутнице проезд. В администрации отметили, что нарушитель не хотел платить за часовую стоянку 200 рублей. Нанесенный ущерб оценили в 55 тыс. рублей.

До этого выяснилось, что в Кировской области для задержания нетрезвого водителя полиция перекрыла дорогу при помощи автомобилей, а также применила табельное оружие. Официальная представительница МВД Ирина Волк сообщила, что в полицию поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106, угнанного в областном центре.

На видеозаписи регистратора из патрульного автомобиля видно, что водитель «ВАЗ-2106» в какой-то момент пытается объехать автомобили, выставленные поперек дороги — трактор МТЗ «Беларусь» и Lada Vesta. Не справившись с управлением, водитель «шестерки» протаранил Vesta и продолжил движение.

Ранее мотоциклист сорвался с обрыва и записал падение на видео.

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