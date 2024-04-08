Москвичам рассказали, какое наказание грозит за мойку автомобиля во дворе

Москвичам, которые решат помыть машину в неположенном месте, может грозить штраф или предупреждение. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, размер штрафа может составлять от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

«В столице запрещается мойка, чистка транспортных средств, за исключением специально отведенных мест. То есть ни у себя во дворе, ни на участке, если частный дом расположен на территории города, мыть автомобиль нельзя. Если дача находится в другом регионе РФ, нужно изучить местное законодательство», — уточнила эксперт.

При этом Билялова уточнила, что автовладельцам не запрещается протирать фары, номерные знаки или стекла влажной тряпкой или салфеткой, если при этом они не осуществляют полноценную мойку автомобиля с ведрами.

В пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) до этого сообщили, что штрафы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, растениях и корнях, в Москве могут достигать 300 тысяч рублей. В пресс-службе обратили внимание, что зеленые насаждения — это не только густая зеленая трава, но и все другие растения и их корни.

Ранее сообщалось, что Мосгордума просит быстрее ужесточить наказания для электросамокатчиков.