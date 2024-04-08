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«АвтоВАЗ» вернул на Lada Granta автоматическую коробку передач

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с автоматической коробкой передач

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возродил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в партии Lada Granta с «автоматом» будет насчитываться порядка 5 тыс. автомобилей. Она будет выпускаться в течение года.

До этого в «АвтоВАЗе» рассказали, что часть Lada Granta с автоматической коробкой «пойдет социальным службам», а остальные отправят в розничную продажу. Прежде в машинах семейства использовалась только 5-ступенчатая «механика».

Компания оснастит Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада. Lada Granta c автоматом будут снабжены двигателями мощностью 98 л.с.

Ранее выяснилось, что «АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам специальную версию универсала Lada Granta.

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