Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компании Chery и Xiaomi представили новый автомобиль, созданный совместными силами

В Китае компании Chery и Xiaomi показали новый электрокроссовер V23

close
100%
Chery

Автопроизводитель iCar, являющийся суббрендом компании Chery, представил в Поднебесной электрокроссовер V23, созданный вместе с компанией Zhimi Technology, «дочкой» Xiaomi. Об этом сообщает Car News China.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель будет доступна в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. Предполагается, что V23 получит силовую установку, аналогичную iCar 03.

До этого Chery представила новые автомобили для России. Китайский автопроизводитель в текущем году выпустит на рынке РФ обновленные версии Tiggo 4 и Tiggo 7 вместе с новым флагманским кроссовером Tiggo 9. С марта в России начались продажи обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, которая посвящена 18-летнему присутствию марки на отечественном рынке. Она доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую версию оснастили широким перечнем оборудования. Стоимость кроссовера с учетом «‎прямой выгоды»‎ в 150 тыс. руб. начинается от 1,97 млн руб. Точной информации про обновленный Chery Tiggo 7 пока нет. Tiggo 9 же поставляется в Россию «серыми» дилерами и «частниками».

Ранее Lamborghini представила эксклюзивный суперкар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами