Компании Chery и Xiaomi представили новый автомобиль, созданный совместными силами

Автопроизводитель iCar, являющийся суббрендом компании Chery, представил в Поднебесной электрокроссовер V23, созданный вместе с компанией Zhimi Technology, «дочкой» Xiaomi. Об этом сообщает Car News China.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель будет доступна в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. Предполагается, что V23 получит силовую установку, аналогичную iCar 03.

До этого Chery представила новые автомобили для России. Китайский автопроизводитель в текущем году выпустит на рынке РФ обновленные версии Tiggo 4 и Tiggo 7 вместе с новым флагманским кроссовером Tiggo 9. С марта в России начались продажи обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, которая посвящена 18-летнему присутствию марки на отечественном рынке. Она доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую версию оснастили широким перечнем оборудования. Стоимость кроссовера с учетом «‎прямой выгоды»‎ в 150 тыс. руб. начинается от 1,97 млн руб. Точной информации про обновленный Chery Tiggo 7 пока нет. Tiggo 9 же поставляется в Россию «серыми» дилерами и «частниками».

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