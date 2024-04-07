Раскрыты подробности о новом бюджетном сопернике Tesla

Китайский производитель Li Auto раскрыл новые подробности о своем кроссовере L6, который позиционируется как соперник Mercedes-Benz GLC 300 L и Tesla Model Y. Об этом сообщает Autohome.

Li Auto L6 будет самым доступным по цене в модельной линейке бренда: «средняя» версия Pro выйдет в продажу за ¥259,8 тыс. (порядка 3,7 млн руб. по текущему курсу). А вот топовую комплектацию Max уже предлагают за ¥289,8 тыс. (около 4,1 млн руб.).

В состав силовой установки войдут два электродвигателя и бензиновый мотор мощностью 154 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составит 35,8 кВт.ч, запас хода на чистом электричестве — 172 км, средний расход — 6,9 л на 100 км.

До этого Li Auto опубликовал первое официальное изображение кроссовера L6.

Также сообщалось, что корейская Kia планирует к 2027 году выпустить 15 новых моделей электромобилей, а число гибридных моделей увеличит к тому же сроку с шести до девяти. В частности, корейский автопроизводитель расширит свой ассортимент моделями EV2, EV4 и EV5. Кроме того, он представит коммерческие модели. Старт мировых продаж электромобиля EV3 запланирован на лето 2024 года.

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