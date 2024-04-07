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В Москве женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП и попала на видео

Появилось видео, как в Москве женщина вылетела из окна машины в результате ДТП

В Москве в результате массового ДТП женщина вылетела из окна на проезжую часть. Кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Новослободской улице в районе дома 54/56 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

По предварительным данным, водитель на BMW выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в другую машину, из которой вылетела женщина. Затем автомобиль протаранил еще один автомобиль на встречной полосе. В результате ДТП госпитализировали двух пострадавших, информации об их состоянии нет.

До этого помощник экс-депутата Госдумы на Mercedes влетел в забор в Крыму и перевернулся. По предварительной информации, ночью 6 апреля водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, перевернулся и протаранил забор жилого дома. Мужчину пришлось доставать из салона сотрудникам МЧС. По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Также 7 апреля в Забайкалье поезд снес автомобиль на переезде.

Ранее в Каховке ВСУ атаковали машину главы избирательной комиссии.

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