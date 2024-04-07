Французская «дочка» Citroen выпустила новые гибридные модели

Французская премиальная марка автомобилей DS, являющаяся суббрендом Citroen, обновила гамму модификаций своих моделей. Об этом говорится на сайте автоконцерна Stellantis.

Кроссовер DS 3 и хэтчбек DS 4 оснастили бензоэлектрической силовой установкой, которую ранее получили другие модели Stellantis. Для первой модели это стал первый в линейке гибридный вариант, а для второй — самое бюджетное «мягкое» исполнение. Оба автомобиля имеют бензиновый 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор на 136 л.с., при этом 6-ступенчатый «робот» электромотор добавляет 28 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 0,9 киловатт-час. Примечательно, что зарядка от сети не предусмотрена, а пополнение энергии происходит при торможении за счет системы рекуперации.

До этого были раскрыты планы Kia по расширению модельного ряда. Корейская компания планирует к 2027 году выпустить 15 новых моделей электромобилей, а число гибридных моделей увеличить к тому же сроку с шести до девяти. В частности, автопроизводитель расширит свой ассортимент моделями EV2, EV4 и EV5. Кроме того, он представит коммерческие модели. Старт мировых продаж электромобиля EV3 запланирован на лето 2024 года.

Kia EV6 будет обновлена сразу после выхода рестайлингового Hyundai Ioniq 5. Предполагается, что Kia тоже может получить тяговую батарею емкостью 82 кВтч. Дебют обновленного EV6 запланирован на конец 2024 года. Автомобили EV5 и EV9 будут выпущены в спортивном исполнении GT.

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