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Читинские школьники разгромили припаркованный возле школы внедорожник

В Чите дети кирпичом разгромили автомобиль, припаркованный у школы

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Shutterstock

По факту разгрома автомобиля, припаркованного у читинской школы, будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает chita.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По результатам проверки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции.

Telegram-канал «ЧП Чита» сообщал со ссылкой на очевидцев, что к разгрому причастны школьники, возвращавшиеся из школы. По его данным, дети кирпичом разбили стекло с водительской стороны и забрали из машины вещи, в том числе сняли чехлы с сидений.

Ранее в Воронежской области ДПС задержала водителя за 477 нарушений ПДД.

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