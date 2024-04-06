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Доброволец на самосвале вывез одним рейсом 15 человек из зоны подтопления

В Орске доброволец на самосвале вывез 15 человек за рейс из затопленных домов

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Егор Алеев/ТАСС

В Орске местный житель Евгений Елкин на самосвале вывез из зоны подтопления 15 человек за один рейс, сообщает РИА Новости.

«Человек 15 одним рейсом я вывез», — рассказал агентству Елкин.

По словам добровольца, из одного затопленного дома он вывез шестерых детей. Елкин уточнил, что помогает местным жителям выбраться из затопленного района с самого утра, при этом некоторые люди отказываются покидать свои дома.

По словам водителя, самосвал ему выделило местное дорожно-строительное предприятие.

В Орске в пятницу произошел прорыв дамбы, защищавшей город от вод реки Урал. На всей территории Оренбургской области введен режим ЧС. Массовая эвакуация жителей проводится из Старого города в Орске.

Ранее стало известно, что из-за прорыва дамбы в Орске эвакуировано более 1100 местных жителей.

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