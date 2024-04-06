Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Второе поколение Porsche Taycan построят на новой платформе

Porsche Taycan получит новую платформу и увеличенный запас хода

close
100%
Porsche

Следующее поколение электрического седана Porsche Taycan получит новую платформу из-за исчерпания возможностей прежней, а также увеличенный запас хода. Об этом сообщает carsales.com.au со ссылкой на главу отдела энергетических систем линейки Taycan Сару Разави.

«Я думаю, мы проделали большую работу, чтобы действительно выжать из текущей платформы все, что можно. Вероятно, мы увидим эволюцию платформы», — приводит издание слова Разави.

По ее словам, также команда специалистов работает над увеличением запаса хода будущего Taycan, и рассматривает различные варианты аккумуляторов для будущего поколения Taycan, которые должны сочетать большой запас хода и возможность быстрой зарядки. При этом увеличивать массу батарей не планируется.

Porsche Taycan выпускается с 2019 года и недавно был обновлен — увеличился запас хода, скорость зарядки и мощность электродвигателей.

Ранее агентство Reuters сообщило об отказе Tesla выпустить бюджетный электромобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами