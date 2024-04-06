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Мантуров назвал слухами возможную передачу завода Volkwagen другому собственнику

Мантуров назвал слухами передачу бывшего завода Volkswagen другому владельцу

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Shutterstock

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров назвал слухами возможную передачу бывшего завода Volkswagen другому собственнику. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну, это слухи. Потому что коллеги ответственно занимаются этим вопросом. Это же не просто так. Но мы, конечно, стимулируем их максимально быстрее это сделать», — отметил министр, говоря о перезапуске производства на заводе и возможной передаче предприятия другому собственнику.

О том, что бывший завод Volkswagen, ныне принадлежащий компании «Арт-Финанс», может быть передан другому собственнику, если производство на нем не будет возобновлено до конца года, сообщал Telegram-канал «Русский автомобиль».

Ранее глава Минпромторга рассказал о сроках презентации обновленного Aurus Senat.

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