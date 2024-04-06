Нефтекамский дрифтер выехал к администрации города с надписью «Ищу ДПС» на стекле

В Нефтекамске сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, устроившего дрифт на ВАЗ-2107 у здания городской администрации. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

«На записях камер видеонаблюдения видно, как водитель катается вокруг памятника В.И. Ленину, пуская машину в занос. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль правонарушителя. На лобовом стекле машины имелась надпись «Ищу ДПС», — отмечается в сообщении.

На 19-летнего водителя сотрудники ДПС составили шесть административных протоколов. Среди допущенных им нарушений — несоблюдение разметки, наличие тонировки на автомобиле, внесение изменений в конструкцию машины. Также молодой человек за рулем не был пристегнут ремнем безопасности.

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