В Белгороде перекрыли участок дороги из-за ЧП

В Белгороде на улице Щорса из-за ЧП перекрыт участок дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Согласно сообщению, участок перекрыт от проезда Автомобилистов до улицы Есенина.

21 марта в Белгороде перекрывали движение в районе пересечения улиц Щорса и Архиерейской.

Утром 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах после атаки со стороны украинских войск.

В этот же день министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпушенных со стороны Украины.

До этого власти региона объявили ракетную опасность в некоторых районах региона. О возможных атаках предупредили жителей административного центра и Белгородского района.

Ранее ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области.