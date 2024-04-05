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Подсчитано, какой иностранный автомобиль наиболее распространен в России

Самой массовой иномаркой в России стала Kia Rio

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Kia

По состоянию на начало 2024 года в России числится более 29,6 млн иномарок, самой распространенной моделью среди них является Kia Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

На начало года в России зарегистрировано 1,02 млн Kia Rio всех поколений. По распространенности Kia Rio уступает лишь отечественному ВАЗ-2107 (1,3 млн единиц).

На втором месте среди иномарок оказался Hyundai Solaris, в стране насчитывается 914,3 тыс. этих машин. За ним следуют Ford Focus (758,4 тыс. машин), Renault Logan (757,9 тыс. автомобилей) и Toyota Corolla (690,6 тыс. машин).

Среди марок по распространенности в России находится Toyota — в стране зарегистрировано почти 3,8 млн автомобилей этого японского бренда. За ней следуют корейские Kia и Hyundai (2,6 млн и 2,3 млн машин соответственно).

Ранее стало известно, что в России ликвидирована компания, выпускавшая грузовики Scania и MAN.

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