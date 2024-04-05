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Гость унес из квартиры телевизор, пока хозяина оформляли гаишники

Житель Пензенской области украл телевизор у знакомого, которого задержала ДПС

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Depositphotos

В Пензенской области мужчина украл из квартиры знакомого телевизор в момент, когда хозяина жилища задержали сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Потерпевший рассказал, что купил телевизор за 12 тыс. рублей в январе 2024 года. В краже признался 38-летний знакомый мужчины, который распивал с ним спиртные напитки.

«После застолья охмелевший хозяин решил подвезти своего товарища до дома, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Тогда подозреваемый вернулся к дому потерпевшего, проник в дом через незапертую дверь, откуда похитил телевизор», — отмечается в сообщении полиции.

Телевизор похититель сдал в ломбард, чтобы получить деньги на проезд до дома. По факту кражи возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Казани двое водителей устроили драку на проезжей части, перекрыв движение по трем полосам.

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