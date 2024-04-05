Казанские водители заблокировали движение, устроив драку на проезжей части

В Казани двое водителей устроили драку на проезжей части, частично заблокировав проезд. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал «Татарстан 24» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Мамадышском тракте. На кадрах видно, что двое мужчин сцепились на проезжей части и наносили друг другу удары руками и ногами. При этом они частично заблокровали движение, бросив автомобили параллельно на двух полосах. Сами дерущиеся при этом находились в третьем справа ряду на оживленной магистрали. Водители были вынуждены объезжать их по свободной левой полосе и обочине.

О причинах инцидента и пострадавших в нем не сообщается.

До этого в Нижнем Новгороде пассажир избил водителя автобуса, требуя немедленно отправиться в рейс в нарушение графика.

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