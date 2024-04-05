Угонщики в России начали красть Chery, Geely и Haval

Злоумышленники в России начали угонять для разбора на запчасти автомобили Chery, Geely и Haval, которые массово используются в такси и каршеринге. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Данные автомобили очень часто используются в такси и каршеринге. И оказалось, что такси и каршеринг ремонтируют свои машины преимущественно бывшими в употреблении запчастями, снижая издержки по содержанию парка. У угонщиков популярны Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x», — сообщил Кондрашов.

По его словам, угонщики реагируют на повышенный спрос на запчасти для таких автомобилей и одновременно скрывают следы преступления, разбирая машину. Общая статистика угонов упала, но количество китайских машин среди угнанных растет. В том числе выросло количество угонов Geely Tugella, добавил Кондрашов. Недавно вышедших на рынок автомобилей, таких как Geely Monjaro, в статистике угонов практически нет, заключил он.

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