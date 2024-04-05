Движение авто по Крымскому восту возобновлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили спустя 25 мин перерыва. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на мосту в 16:32 по мск.

Тревога была объявлена в 16:08 по мск.

До этого член Госсовета Крыма Гемпель заявил, что безопасность Крымского моста обеспечена.

8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы.

10 октября ВС РФ начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.