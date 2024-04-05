Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, как шиномонтажники губят покрышки при переобувке колес

Fit Service назвал четыре грубых ошибки шиномонтажников, которые губят резину

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Некоторые шиномонтажные мастерские в своей работе допускают грубые ошибки, которые могут серьезно повлиять на долговечность покрышек клиента, а также на безопасность автомобиля на дороге. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Часто на сервисах снимают резину и не маркируют колеса («ЗЛ» – заднее левое, «ПП» – переднее правое и т.д.). Это распространенная ошибка. Такие обозначения позволяют производить ротацию при сезонном шиномонтаже и продлевать срок службы резины, добиться ее равномерного износа. Самый распространенный вариант ротации колес – задние ставятся на место передних», — сказал Родионов.

Автоэксперт также отметил, что большинство современных шин имеют направленный рисунок протектора. То есть шины должны быть установлены таким образом, чтобы колесо крутилось в определенную сторону. Некоторые шины не только направленные, но еще и несимметричные, где протектор поделен на две части: одна половина для сухого покрытия, другая – для сцепления с мокрой дорогой. Если игнорировать правила установки покрышек, то все их характеристики падают, страдает управляемость автомобилем. Особенно опасно будет движение в дождь.

Кроме того, при монтаже шины на диск необходима обработка резины специальной высокотемпературной пастой. Профессиональный состав содержит герметик, поэтому исключается вероятность пропускания воздуха. Но иногда на шиномонтажах экономят и вместо пасты используют обычное мыло или отработанное масло. В этом случае не только появляется риск не герметичности, но и вариант «прикипания» шины к металлическому диску.

Сюда же можно отнести неправильную затяжку болтов – не крест на крест, а друг за другом. В результате такой распространенной ошибки может быть нарушение центровки колеса, возрастают риски возникновения биения, что приводит к повышенному износу протектора шины, предупредил Родионов.

Ранее россиянам назвали самые опасные летние шины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами