Выяснилось, как шиномонтажники губят покрышки при переобувке колес

Некоторые шиномонтажные мастерские в своей работе допускают грубые ошибки, которые могут серьезно повлиять на долговечность покрышек клиента, а также на безопасность автомобиля на дороге. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Часто на сервисах снимают резину и не маркируют колеса («ЗЛ» – заднее левое, «ПП» – переднее правое и т.д.). Это распространенная ошибка. Такие обозначения позволяют производить ротацию при сезонном шиномонтаже и продлевать срок службы резины, добиться ее равномерного износа. Самый распространенный вариант ротации колес – задние ставятся на место передних», — сказал Родионов.

Автоэксперт также отметил, что большинство современных шин имеют направленный рисунок протектора. То есть шины должны быть установлены таким образом, чтобы колесо крутилось в определенную сторону. Некоторые шины не только направленные, но еще и несимметричные, где протектор поделен на две части: одна половина для сухого покрытия, другая – для сцепления с мокрой дорогой. Если игнорировать правила установки покрышек, то все их характеристики падают, страдает управляемость автомобилем. Особенно опасно будет движение в дождь.

Кроме того, при монтаже шины на диск необходима обработка резины специальной высокотемпературной пастой. Профессиональный состав содержит герметик, поэтому исключается вероятность пропускания воздуха. Но иногда на шиномонтажах экономят и вместо пасты используют обычное мыло или отработанное масло. В этом случае не только появляется риск не герметичности, но и вариант «прикипания» шины к металлическому диску.

Сюда же можно отнести неправильную затяжку болтов – не крест на крест, а друг за другом. В результате такой распространенной ошибки может быть нарушение центровки колеса, возрастают риски возникновения биения, что приводит к повышенному износу протектора шины, предупредил Родионов.

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