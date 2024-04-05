Стало известно, почему китайские автомобили быстро ржавеют

Китайские автомобили не имеют серьезной защиты от коррозии. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

«Прежде всего, очевидно, что у многих моделей недостаточна антикоррозионная обработка. Дело в том, что китайские автомобильные производства ориентированы все же в первую очередь на внутренний рынок и не учитывают некоторые особенности рынков экспортных, в том числе российского», — сказал Хайцеэр.

Отмечается, что покупатели китайских машин вынуждены сразу после автосалона ехать и делать дополнительную антикоррозийную обработку. Если этого не сделать, кузов автомобиля начнет гнить.

До этого автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал одной из лучших среди китайских компактных «бюджетников» китайскую модель Changan CS35. Такую подержанную машину в России можно купить за 1 млн рублей.

Автомобиль продается только с передним приводом. По своим габаритам CS35 чуть больше Renault Sandero. Модель оснащена 1,6-литровым мотором на 113 л. с., который сочетается с МКП или АКП. При этом автоэксперт отметил, что ремень генератора и топливный насос не отличаются стойкостью. Модели на «автомате» получили японский Aisin AW60–40LE, который выдержит 200–250 тыс. км.

Ранее сообщалось, что сотрудничество Lada и Chery может сорваться из-за требования «АвтоВАЗа» повысить утильсбор.