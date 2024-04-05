В Челябинской области имам вытащил из тонущей машины троих детей

В Челябинской области имам спас трех детей из провалившейся под лед машины.Об этом сообщает 74.ru.

Отмечается, что имам Арсламбаевской мечети Кенес Журкумбаев ехал из поселка Арасламбаевский в Фершампенуаз. Недалеко от села он заметил машину в канаве, которая уже начала уходить под воду. Он кинулся спасать людей. Из автомобиля он вытащил троих детей. Их мать смогла покинуть салон самостоятельно.

Позже выяснилось, что автомобиль ехал по дороге и его снесло в канаву паводковыми водами.

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