Выяснилось, почему «АвтоВАЗ» не разрабатывает собственную автоматическую коробку передач

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не планирует разрабатывать собственную автоматическую трансмиссию. Об этом сообщает лада.онлайн со ссылкой на директора проекта Lada Vesta Олега Груненкова.

«У нас, во-первых, нет такой серьезной школы разработки автоматических трансмиссий. Правильное решение с точки зрения и сроков и экономики и вопросов, связанных со своевременным предложением комплектаций, это все-таки покупать», — сказал Груненков.

По его словам, на разработку автоматической коробки передач может уйти 5-7 лет. По его мнению, это не тот подход, который нужен сейчас для того, чтобы представить или предложить новые свойства автомобилей Vesta.

До этого «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.

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