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Выяснилось, почему «АвтоВАЗ» не разрабатывает собственную автоматическую коробку передач

«АвтоВАЗ» отказался от разработки автоматической трансмиссии из-за отсутствия опыта

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не планирует разрабатывать собственную автоматическую трансмиссию. Об этом сообщает лада.онлайн со ссылкой на директора проекта Lada Vesta Олега Груненкова.

«У нас, во-первых, нет такой серьезной школы разработки автоматических трансмиссий. Правильное решение с точки зрения и сроков и экономики и вопросов, связанных со своевременным предложением комплектаций, это все-таки покупать», — сказал Груненков.

По его словам, на разработку автоматической коробки передач может уйти 5-7 лет. По его мнению, это не тот подход, который нужен сейчас для того, чтобы представить или предложить новые свойства автомобилей Vesta.

До этого «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.

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