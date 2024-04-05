Россиянам рассказали, как определить, что аккумулятор автомобиля исчерпал ресурс

Полная разрядка автомобильного аккумулятора (АКБ), особенно при низких температурах, чревата его повреждением. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Если на улице царит мороз, то разряженная батарея долго не протянет: вода превратится в лед, и корпус будет искорежен. Но если температура в районе нуля, то даже простейшая батарея открытого типа, скорее всего, оживет после подзаряда. Такие ситуации часто случаются на автомобилях с непогашенными фарами, однако далеко не всегда батарею после этого приходится заменять на новую», — отметил Колодочкин.

По данным эксперта, чтобы проверить насколько исчерпан ресурс аккумуляторной батареи, необходимо замерить ее напряжение. Это нужно сделать на машине, которая несколько часов постояла после поездки. Если у АКБ напряжение 12,3 В, то это может говорить о ее недозаряженности.

До этого Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее сообщалось, что автомобильный аккумулятор служит не более двух лет.