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Москвича оштрафовали за катание львенка на каршеринге

В Москве у водителя конфисковали львенка, которого он вез в каршеринге

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Мировой судья в районе Фили-Давыдково города Москвы оштрафовал мужчину, который перевозил в каршеринговом автомобиле живого львенка. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд указал, что гражданин осуществлял перевозку дикого львенка, не имея документов, доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира. По статье 8.35 КоАП РФ о причинении вреда редким и исчезающим видам животных, растений и других организмов мужчина оштрафован на 4 тыс. рублей.

Самого львенка суд конфисковал у владельца, детеныш передан в центр реабилитации диких животных.

До этого в Амурской области подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси нашли по оставленному в салоне паспорту. Подозреваемый признался, что хотел отобрать у таксиста автомобиль.

Ранее в Ростовской области водитель пытался взорвать гранатой сотрудников ДПС.

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