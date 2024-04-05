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Напавшего на таксиста свободненца нашли по забытому паспорту

В Свободном пассажир такси пытался отнять машину и забыл в ней паспорт

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Shutterstock

В городе Свободный Амурской области 28-летний мужчина пытался отобрать автомобиль у водителя такси, но забыл на месте преступления свой паспорт. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь с 24 на 25 июля 2022 года молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из г. Свободный до п. Источный Свободненского района, а по пути следования к месту назначения решил похитить данное транспортное средство», — отмечается в сообщении полиции.

Во время поездки пассажир ранил водителя острым куском пластика, а затем начал бить руками и ногами по голове. Обвиняемый признался, что таким образом хотел вынудить водителя остановиться и покинуть машину, однако тот увеличил скорость и вылетел в кювет. После ДТП нападавший сбежал из машины, однако забыл в ней паспорт и страховое свидетельство, по которым его и вычислили. Расследование уголовного дела по статье УК о разбое завершено.

Ранее в Ростовской области водитель пытался взорвать гаишников гранатой.

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