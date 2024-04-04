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Byd выпустит пикап размером с Toyota Hilux

Byd представит пикап, который станет конкурентом Toyota Hilux

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BYD

Китайский автопроизводитель BYD планирует в скором времени представить новый пикап, который станет конкурентом модели Toyota Hilux. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что длина нового пикапа составит 5325 мм, а колесная база — 3085 мм. Автомобиль будет иметь рамную конструкцию и и внешне напоминать модель Ford F-150.

Предполагается, что пикап BYD будет представлен с гибридной и электрической типами трансмиссии мощностью 600 л.с. Дебют новинки состоится в этом месяце в рамках автосалона в Пекине. Модель предложат на европейском рынке.

До этого стало известно, что французская марка Renault представила обновленный кроссовер Captur.

У автомобиля появились новые фары, бампер, капот и логотип. В салоне установлена новая мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма (ранее — 10,25 дюйма). В отделке не используются хром и кожа, последний материал был заменен на изготовленный из вторсырья и возобновляемых ресурсов, таких как конопля.

Производство обновленного Renault Captur начнется в Испании в этом году. Цены не названы.

Ранее сообщалось, что концерн Mitsubishi отказался от контрактной сборки в России на заводе ПСМА Рус в Калуге.

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