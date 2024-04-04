Стало известно, уйдут ли с рынка дизельные двигатели

В компании Toyota считают, что дизельные двигатели ждет большое будущее. Об этом пишет motor1.com.

По словам главы отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шона Хэнли, «дизельные моторы все еще живы» и в ближайшее время они не исчезнут. Он отметил, что подобные моторы «очень надежны» и они отлично подходят для тяжелых транспортных средств типа пикапов и внедорожников. При этом он отметил, что дизельным двигателям нужно адаптироваться к строгим нормам выбросов. Хэнли также допустил выпуск мотора внутреннего сгорания на синтетическом дизельном топливе.

До этого председатель правления Toyota Акио Тойода объявил о разработке нового семейства ДВС. Он также отмечал, что доля электромобилей на рынке никогда не превысит 30%. Остальная часть будет приходиться на авто с ДВС, считает Тойода.

4 апреля сообщалось, что во Владивостоке пассажир автомобиля Toyota Prius высунулся в окно и целился из предмета, похожего на пистолет, в соседей по потоку. Позже сотрудники полиции установили личность и местонахождение водителя машины, попавшей в объектив видеокамеры на улице Выселковой. 32-летний водитель такси рассказал, что оружие демонстрировали пассажиры, в связи с чем он сделал им замечание.

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