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Mitsubishi отказалась от контрактной сборки в России и ушла с завода в Калуге

Концерн Mitsubishi отказался от контрактной сборки в России на заводе ПСМА Рус в Калуге

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Mitsubishi

Российское представительство Mitsubishi расторгло соглашение о контрактной сборке внедорожников на заводе «ПСМА Рус» под Калугой. Об этом сообщает interfax.ru.

«Стороны подписали соглашение о расторжении ранее действовавших договоренностей, в рамках которого «дочка» Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,946 млрд руб. Фактически выплата была проведена в январе 2024 года», — говорится в сообщении.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка) и Mitsubishi.

В декабре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на заводе компания «Автомобильные технологии» запустит производство кроссоверов. До конца 2023 года планировалось собрать пилотную партию из 48 автомобилей. В 2024 году начнется серийное производство машин.

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