Из России уйдут некоторые китайские автокомпании из-за повышения утильсбора

Дальнейшее повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских автомобильных брендов. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его словам, увеличение сбора также приведет к росту себестоимость производимых в России автомобилей.

«Нельзя каждые несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране. Само повышение «утиля», безусловно, будет приводить к увеличению цены, увеличению себестоимости — давайте так. Будет ли это приводить к увеличению цены, будет зависеть от рыночной ситуации. Но это может привести еще и к уходу ряда автомобильных брендов и моделей, представленных на российском рынке», — сказал автоэксперт.

По его словам, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пытается придумать дополнительные меры поддержки для «АвтоВАЗа», но спокойно жить не дают китайцы.

«Была произнесена фраза, что скидки на китайские машины больше, чем размеры утильсбора, поэтому его надо повысить. Таким образом, с одной стороны, мы хотим, чтобы потребитель имел возможность выбора и китайцам нужно снижать цены на свои машины, но при этом мы постоянно пытаемся не дать им продохнуть», — сказал Мосеев.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство может повысить утильсбор. В марте этого года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обвинил китайцев в конкуренции, угрожающей бренду Lada и предложил повысить утильсбор.

Ранее стало известно, что стоимость автомобилей из-за изменения правил растаможки вырастет на 30-40%.